Орешкин отметил большие успехи России в плане борьбы с инфляцией

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что Россия многого достигла, избежав проблем высокой инфляции.

"Это очень большое достижение, и сейчас ситуация кардинально лучше, чем она была 5 или 10 лет назад, но при этом главное, чтобы Россия сама себя не загнала в ловушку слабого спроса", - сказал он, отметив, что формальных причин для этого нет. Такое заявление Орешкин сделал, выступая на Гайдаровском экономическом форуме в среду.

По мнению Орешкина, нужно концентрироваться на долгосрочных факторах роста, потому что "это всегда приносит долгосрочный успех".

Министр также отметил проблемы и достижения разных стран в управлении спросом и инфляцией. Так, например, ошибка Аргентины и Венесуэлы, а также ряда других стран заключалась в том, что они не прекращали применять меры, когда они уже начинали приводить к росту инфляции, продолжали наращивать спрос, думая, что "это будет приводить к дальнейшим позитивным историям".

"Мне кажется, что самый такой лучший пример взвешенного подхода - это Китай. Если посмотреть на последние 20-30 лет, то мы увидим, что Китай целенаправленно работает над структурой спроса в экономике, и в зависимости от того, что происходит, объемы этого спроса наращиваются, но в целом остаются стабильны. Если посмотреть то же кредитное предложение, которое создается совместно - государственное и частное, в Китае это примерно 20% ВВП каждый год, вокруг этой цифры это колеблется. Микс этого предложения зависит от фазы экономического цикла", - подчеркнул Орешкин.

Он отметил, что был период нулевого дефицита бюджета Китая, сейчас МВФ прогнозирует его в 6% ВВП. "Частный кредит не растет, спроса не хватает, Китай сразу увеличивает бюджетный дефицит, то есть он этот баланс между спросом, создаваемым через государственный канал, и спросом, создаваемым через частный канал, балансирует. (...) Управление спросом достигло в Китае максимального уровня", - обратил внимание министр.

Он также подчеркнул, что в Китае не было ни одного серьезного кризиса за последние 30 лет, инфляция стабильна и находится на низком уровне. "Здесь у Китая есть чему поучиться, изучить его опыт", - заявил Орешкин, говоря об опыте управления спросом в Китае.

Министр также называл инфляцию "ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса". "И высокая, и низкая инфляция - это всегда сигнал о том, что есть проблемы в экономике, избыток спроса или недостаток спроса. Из этой логики и нужно исходить для того, чтобы достигать максимально эффективных результатов", - высказал мнение Орешкин.