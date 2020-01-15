Поиск
ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Орешкин отметил большие успехи России в плане борьбы с инфляцией

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что Россия многого достигла, избежав проблем высокой инфляции.

"Это очень большое достижение, и сейчас ситуация кардинально лучше, чем она была 5 или 10 лет назад, но при этом главное, чтобы Россия сама себя не загнала в ловушку слабого спроса", - сказал он, отметив, что формальных причин для этого нет. Такое заявление Орешкин сделал, выступая на Гайдаровском экономическом форуме в среду.

По мнению Орешкина, нужно концентрироваться на долгосрочных факторах роста, потому что "это всегда приносит долгосрочный успех".

Министр также отметил проблемы и достижения разных стран в управлении спросом и инфляцией. Так, например, ошибка Аргентины и Венесуэлы, а также ряда других стран заключалась в том, что они не прекращали применять меры, когда они уже начинали приводить к росту инфляции, продолжали наращивать спрос, думая, что "это будет приводить к дальнейшим позитивным историям".

"Мне кажется, что самый такой лучший пример взвешенного подхода - это Китай. Если посмотреть на последние 20-30 лет, то мы увидим, что Китай целенаправленно работает над структурой спроса в экономике, и в зависимости от того, что происходит, объемы этого спроса наращиваются, но в целом остаются стабильны. Если посмотреть то же кредитное предложение, которое создается совместно - государственное и частное, в Китае это примерно 20% ВВП каждый год, вокруг этой цифры это колеблется. Микс этого предложения зависит от фазы экономического цикла", - подчеркнул Орешкин.

Он отметил, что был период нулевого дефицита бюджета Китая, сейчас МВФ прогнозирует его в 6% ВВП. "Частный кредит не растет, спроса не хватает, Китай сразу увеличивает бюджетный дефицит, то есть он этот баланс между спросом, создаваемым через государственный канал, и спросом, создаваемым через частный канал, балансирует. (...) Управление спросом достигло в Китае максимального уровня", - обратил внимание министр.

Он также подчеркнул, что в Китае не было ни одного серьезного кризиса за последние 30 лет, инфляция стабильна и находится на низком уровне. "Здесь у Китая есть чему поучиться, изучить его опыт", - заявил Орешкин, говоря об опыте управления спросом в Китае.

Министр также называл инфляцию "ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса". "И высокая, и низкая инфляция - это всегда сигнал о том, что есть проблемы в экономике, избыток спроса или недостаток спроса. Из этой логики и нужно исходить для того, чтобы достигать максимально эффективных результатов", - высказал мнение Орешкин.

Максим Орешкин Минэкономразвития

Новости
Послание президента

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Белорусский оператор "Дружбы" запланировал ежемесячные ремонты трубопровода

Amazon потратит $1 млрд на подключение к онлайн-торговле малого и среднего бизнеса Индии

Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов за 5,7 млрд рублей

Белоруссия до 20 января обсудит с Казахстаном покупку нефти

Операторы платного ТВ отключили управление просмотром общедоступных каналов

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Выходцы из "Яндекса" продали поставщику бизнес-информации свой американский стартап

Сахар-сырец подорожал до максимума за 2 года

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');