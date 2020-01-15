Petrobras прекратила операционную деятельность в Африке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Бразильская компания Petrobras завершила сделку по продаже 50% доли в совместном предприятии Petrobras Oil & Gas BV (PO & GBV), которое владеет долями в двух глубоководных блоках на шельфе Нигерии рядом с месторождениями Akpo, Agbami и Engina.

В сообщении Petrobras отмечается, что после закрытия сделки компания полностью прекращает свою операционную деятельность в Африке.

Как сообщает бразильская компания, покупателем стала канадская Africa Oil Corp через свою "дочку" Petrovida, созданную специально для покупки доли в СП. Общая сумма сделки составила $1,5 млрд.

Долей в 50% в Petrobras Oil&Gas BV также владеет BTG Pactual. СП имеет в 8% в блоке OML 127 рядом с месторождением Agbami и 16% в блоке OML 130 рядом с месторождениями Akpo и Egina.

Средний объем добычи в рамках СП, приходившийся на долю Petrobras, в 2019 году составил около 34 тыс. б/с.

Africa Oil Corp. владеет нефтегазовыми активами в Кении и Эфиопии.