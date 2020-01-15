Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, демонстрировавший боковую динамику, возобновил снижение в среду днем на новостях об отставке правительства РФ, причем падение долларового индекса РТС (ушел ниже 1600 пунктов) оказалось более значительным за счет усилившегося падения курса рубля; снижение индекса МосБиржи более сдержанное.

К 16:36 по Москве индекс МосБиржи составил 3121,89 пункта (-0,25%), индекс РТС - 1597,62 пункта (-0,46%); цены основных "фишек" на Московской бирже снижаются в пределах 2,3%. Доллар в моменте превышал отметку 61,8 рубля (+0,36 рубля).

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового кабмина.