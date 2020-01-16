В "черным списке" ЦБ РФ в начале 2020 года оказались 7,5 тыс. финансистов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В "черный список" ЦБ РФ по состоянию на 1 января 2020 года внесены сведения о 7 тыс. 504 лицах, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В "черный список" Банка России попадают лица с неудовлетворительной деловой репутацией. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций, а также приобретать крупные пакеты в таких структурах.

По действующему законодательству деловая репутация может быть восстановлена, если должностное лицо доказало свою непричастность к совершению действий (бездействию), которые навредили финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает заявителя из "черного списка". Комиссия ЦБ рассматривает такие жалобы с 28 января 2018 года. За все время работы комиссия получила 555 обращений.

По состоянию на 1 января 2020 года комиссия удовлетворила 239 жалоб, 205 жалоб были отклонены. Еще 17 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения. В процессе рассмотрения (решения не приняты) по состоянию на 1 января находилось 13 жалоб. Оставлена без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям 81 жалоба.

ЦБ отмечает, что в 2019 году количество жалоб (330) увеличилось по сравнению с 2018 годом (225). Одна из причин, повлиявших на рост количества поступивших жалоб, - это то, что теперь финансистам стало проще узнать, попали ли они в "черный список". Соответствующий сервис доступен с 2 августа 2019 года на портале госуслуг, и по состоянию на 1 января 2020 года поступило уже более 5 тыс. запросов.