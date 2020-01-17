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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:12

Рубль вечером повышается к доллару и евро в пятницу вечером

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине в условиях роста интереса инвесторов к рисковым активам, связанного с надеждами на усиление темпов повышения глобальной экономики.

Курс доллара США составил 61,48 руб. в 19:00, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,21 руб., подешевев на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,49 копейки - до 64,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам и позитивной динамики валют emerging markets. Оптимизм участников рынка поддерживается хорошим началом сезона корпоративной отчетности в США, ослаблением напряженности в отношениях с Китаем и позитивными экономическими данными из США и Китая.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

В пятницу стало известно, что темпы роста ВВП Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, что, хотя и является минимальным значением с 1990 года, соответствует нижней границе целевого показателя правительства в 6-6,5%. При этом в декабре рост розничных продаж и динамика промышленного производства в Китае превзошли прогнозы экспертов.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год, отметив, что заключение торговой сделки между США и Китаем "позитивно скажется на деловом доверии". Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году. Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

Чистый приток средств нерезидентов в госбумаги РФ в 2019 году составил $22,2 млрд против оттока в 2018 году в размере $5,3 млрд, следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России. В 2019 году приток инвестиций нерезидентов в госбумаги был во всех четырех кварталах: в первом они увеличились на $7,2 млрд, во втором - на $10,2 млрд, в третьем - на $1,4 млрд, в четвертом - на $3,4 млрд.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне опасений инвесторов относительно сохраняющегося избытка предложения на мировом рынке. Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост глобальной экономики и также приведет к более активному спросу на нефть.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 0,37% - до $64,86 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,24% - до $58,67 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,61 копейки, до 61,5333 руб., и уменьшил курс евро на 12,02 копейки, до 68,5358 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 15,54 копейки по отношению к четвергу и составил 61,4466 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 18,01 копейки и составил 61,4511 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 572,345 млн, из которых $763,984 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 808,361 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 33,47 копейки, до 68,3674 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 39,34 копейки и составил 68,3402 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR805,637 млн, из которых EUR243,848 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR561,789 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 6,42% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,47% годовых.

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