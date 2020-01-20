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Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.

Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год. Ранее и.о. первого вице-премьера - министра финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что профицит по итогам года может составить 1,7% ВВП, до этого экс-премьер Дмитрий Медведев озвучивал прогноз в 1,8% ВВП. В весенних поправках в бюджет профицит был снижен с 1,8% ВВП до 1,7% ВВП. В декабре были приняты поправки, которыми оценка профицита была понижена до 1,4% ВВП (1 трлн 480,81 млрд рублей при оценке объема ВВП в 108,414 трлн рублей).

В декабре сложился дефицит в размере 1,131 трлн рублей, или 10,5% ВВП.

Доходы федерального бюджета составили за год 20 трлн 187,84 млрд рублей, или 101,1% к общему объему доходов на год. При этом нефтегазовые доходы были на уровне 7 трлн 924 млрд рублей (101,1%), ненефтегазовые - 12 трлн 263 млрд рублей (101,1%).

Расходы сложились на уровне 18 трлн 220,23 млрд рублей, или 98,5% к общему объему расходов, утвержденных законом о бюджете, и 94,2% с учетом внесенных изменений.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило минус 2,257 трлн рублей и плюс 289,33 млрд рублей соответственно.

Первичный профицит составил 2,5% ВВП.

Федеральная налоговая служба администрировала за год доходы на 12 трлн 612,13 млрд рублей, или 100,5% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба - на 5 трлн 729 млрд рублей (101,6%), другие федеральные органы - на 1 трлн 846,7 млрд рублей (103,5%).

Расходы на социальную политику составили 4 трлн 883,1 млрд рублей, на национальную оборону - 2 трлн 998,2 млрд рублей, на национальную безопасность - 2 трлн 084,1 млрд рублей, на национальную экономику - 2 трлн 825,5 млрд рублей, ЖКХ - 283,7 млрд рублей, общегосударственные вопросы - 1 трлн 367,3 млрд рублей, образование - 826,6 млрд рублей, здравоохранение - 713,009 млрд рублей, на охрану окружающей среды - 197,5 млрд рублей, на СМИ - 103,5 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили в 2019 году 730,8 млрд рублей. Межбюджетные трансферты были осуществлены на сумму 1,003 трлн рублей.

В 2018 году профицит федерального бюджета составлял 2,6% ВВП.

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