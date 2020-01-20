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Tesla купит участок под Берлином для своего первого завода в Европе

Tesla купит участок под Берлином для своего первого завода в Европе
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU -- Американский производитель электромобилей Tesla Inc. договорился о приобретении участка земли в пригороде Берлина, где он построит свой первый европейский завод, сообщают местные власти.

Совет директоров Tesla дал согласие на подписание договора с федеральной землей Бранденбург о покупке земли площадью около 300 га в коммуне Грюнхайде, расположенной примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, говорится в заявлении официального представителя правительства федеральной земли Бранденбург Флориана Энгельса.

Предварительная стоимость земельного участка составляет 40,91 млн евро, но она может быть изменена по результатам независимой оценки.

Глава Tesla Илон Маск в ноябре объявил о планах построить в Германии первый европейский завод под названием Gigafactory 4, на котором будет осуществляться сборка электромобилей.

Ожидается, что с лета 2021 года на предприятии ежегодно будут сходить с конвейера 150 тыс. электрокаров Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. автомобилей в год.

По сообщениям СМИ, в минувшие выходные в Грюнхайде около 200 местных жителей вышли на акцию протеста, опасаясь, что строительство завода может поставить под угрозу водоснабжение и дикую природу в окружающем лесу.

Свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае. В начале января компания начала массовые поставки электромобилей Model 3, произведенных на шанхайском заводе Gigafactory 3.

Германия Tesla Берлин

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