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Илон Маск пообещал построить первый европейский завод Tesla в Берлине

Для Tesla это будет четвертое предприятие после двух заводов в США и одного - в Шанхае

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Первый завод в Европе по выпуску электромобилей Tesla будет построен в Берлине, заявил глава компании Илон Маск. Как передает CNBC, это будет "гигафабрика", а также центр разработки и дизайна.

О планах запустить производство Tesla в Европе Маск говорил уже несколько лет. Нынешнее объявление он сделал на церемонии награждения Golden Steering Wheel ("Das Goldene Lenkrad"), премии издания Bild.

Выбор Берлина Маск объяснил общепризнаными выдающимися успехами германских инженеров и тем, что Берлин является одним из мировых центров дизайна. Он уточнил, что завод построят неподалеку от нового аэропорта Берлина.

Для Tesla это будет четвертое предприятие после гигафабрики в Неваде, завода по производству зарядных систем и электроники в Нью-Йорке и только что открывшегося завода в Шанхае. Выпуск Tesla в Германии облегчит компании продажи электромобилей в Европе.

В отчете за третий квартал Tesla отмечала, что планирует выпускать в Европе седаны Model 3 и разрабатываемый кроссовер Model Y.

Tesla Илон Маск США Берлин Европа Германия Шанхай Китай

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