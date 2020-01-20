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Subaru посетовала на трудности с продажей электромобилей в США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Subaru Corp не видит большого спроса на электрические или гибридные транспортные средства в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы компании Томоми Накамуры.

"Единственные электромобили, которые хорошо продаются, производятся Tesla", - сообщил Накамура журналистам.

На долю США приходится две трети глобальных продаж Subaru, отмечает издание. В 2018 году компания представила гибридную версию кроссовера Crosstrek с подключаемым модулем. По данным Subaru, в среднем в месяц продается лишь 300 автомобилей этой модели. Ситуация на американском рынке в этой сфере "действительно сложная", сказал Накамура.

Глава Subaru выразил разочарование по поводу необходимости лавировать между экологическими нормами и потребительским спросом, однако сказал, что переход на электрический и гибридный транспорт, вероятно, произойдет в какой-то момент в будущем, и Subaru должна быть к этому готова.

Компания, 20% которой принадлежит Toyota Motor Corp., намерена в сотрудничестве с Toyota разработать новую гибридную технологию и в течение этого десятилетия представит автомобиль, построенный с использованием этой технологии. Кроме того, Subaru и Toyota ведут совместную работу над созданием электрического внедорожника, который они планируют вывести на основные рынки, включая США, к 2025 году.

Акции Subaru по итогам торгов в понедельник подешевели на 0,1%. С начала года капитализация компании выросла на 5,2%, до 2,19 трлн иен ($20 млрд).

Subaru США

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