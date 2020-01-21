Рубль вечером продолжает снижаться к доллару и евро вечером во вторник

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже во вторник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 61,85 руб. в 19:00, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,61 руб., подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,24 копейки - до 64,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики большинства мировых бирж, включая валютные площадки emerging markets. Давление на рынок оказывают усилившиеся опасения относительно вызывающего пневмонию нового вируса в Китае. Число жертв нового типа коронавируса достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в руководстве КНР. Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае достигло 291 человека. Под медицинским наблюдением находятся более 900 человек. Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Первоначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В центре внимания трейдеров - ВЭФ в Давосе, форум проходит 21-24 января. В нем принимают участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств. Среди них, в частности, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Ирака Бахрам Салех.

Климатические изменения и устойчивый бизнес являются ключевыми темами форума, но, вероятно, будут затронуты и другие вопросы, включая международную торговлю и геополитическую нестабильность.

Кроме того, участники внутреннего валютного рынка ждут новостей относительно состава правительства России. Новые структура и состав правительства РФ, возможно, станут известны уже во вторник.

Указ о назначении Мишустина главой правительства президент подписал 16 января. Согласно статье 112 Конституции РФ, председатель правительства представляет президенту страны предложения по структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения. Персоналии могут быть предложены позже.

Соответственно, крайний срок внесения премьером РФ предложений по структуре нового правительства истекает 23 января. В этот день президент будет находиться с визитом в Израиле.

Нефть эталонных марок во вторник вечером отыграла часть потерь первой половины дня, но продолжает дешеветь на фоне снижения фондовых рынков из-за опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 снизилась на 0,51% - до $64,87 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,15% - до $58,49 за баррель.

Цены на нефть начали снижаться после роста в понедельник, которому способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 января на 38,98 копейки, до 61,8552 руб., и увеличил курс евро на 41,4 копейки, до 68,6222 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 38,66 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга) и составил 61,8332 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 28,77 копейки и составил 61,8406 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 989,397 млн, из которых $908,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 80,819 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 36,49 копейки, до 68,5922 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 38,46 копейки и составил 68,6362 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR752,101 млн, из которых EUR277,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR474,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 21 января провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 650 млрд рублей (при лимите 1 трлн 650 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 841,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,19% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 января, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 450 млрд рублей (при лимите 1 трлн 450 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 527,2 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 21 января также разместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 86 млрд 566,7 млн рублей (при лимите 312 млрд 398,8 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0005% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,3% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником и остались на отметках 6,42%, 6,44% и 6,47% годовых.