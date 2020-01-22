Путин по просьбе Миронова велел изучить повышение страховки по вкладам задним числом

Сумму страхового возмещения предлагается увеличить с 1,4 до 5 млн рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и депутатам изучить идею повышения до 5 млн рублей суммы страхового возмещения по вкладам для вкладчиков банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года; в профильных ведомствах заявляют, что повышение максимальной планки страховых выплат задним числом несправедливо по отношению к вкладчикам банков, ушедших с рынка до 2014 года.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, Путин в конце декабря 2019 года поручил Минфину, Минэкономразвития, Банку России и другим профильным ведомствам изучить инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова по повышению максимальной страховки по вкладам.

Лидер "Справедливой России", в рамках второго чтения законопроекта об увеличении суммы возмещения вкладчикам в особых случаях, предложил установить страховое возмещение вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию за период с 29 декабря 2014 года и до момента вступления в силу законопроекта (при условии, что процедура банкротства этих банков не завершена), в размере 100%, но не более 5 млн рублей. По данным источника "Интерфакса", вышеупомянутые ведомства должны были представить позицию и подготовить доклад президенту в срок до 15 января.

Проблема повышения страховки по вкладам

Тему повышения суммы страхового возмещения до 5 млн рублей с нынешних 1,4 млн рублей поднял в среду депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг на заседании комитета Госдумы по финрынку. По его словам, эту норму предлагается применять с декабря 2014 года (тогда максимальный размер страховых выплат был поднят с 700 тыс. рублей до 1,4 млн рублей). Он представил расчеты Агентства по страхованию вкладов (АСВ), что в этом случае норма распространится на 170 тыс. вкладчиков, а сумма, требуемая на доплату им, составит 45,6 млрд рублей.

"Я понимаю, что у АСВ таких денег нет, и нужно определить источники финансирования, и здесь вопросы к новому правительству РФ. Есть вариант решения этой проблемы, если есть политическая воля, то мы этот вопрос решим. Есть поручение президента, он поручил это председателю Банка России и Силуанову (министру финансов Антону Силуанову - ИФ). Надеемся, что какое-то решение будет", - заявил Гартунг.

Минфин проработал этот вопрос и выступил против увеличения суммы возмещения задним числом, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев. "Мы согласны задним числом рассмотреть увеличение только для совершенно специфических ситуаций по аналогии, например, с валютными ипотечниками. То есть когда будет создана комиссия с депутатами и всеми остальными, которая будет на индивидуальной основе все рассматривать, и тогда, если будут подтверждаться жесткие социальные ситуации (ну, например, сгорел дом), мы согласны в этом участвовать и поддерживать, а так мы категорически против", - сказал Моисеев.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил в среду на комитете, что повышение суммы страхового возмещения означает большее изъятие средств из финансовой системы в фонд страхования вкладов, что, в свою очередь, снизит проценты по вкладам и увеличит проценты по кредитам. "По поводу обратной силы. Здесь надо очень аккуратно подходить к этому вопросу, потому что это создает неравенство в обществе. Любая дата порождает несправедливость в отношении тех людей, по которым ликвидационные процедуры уже завершены, хотя отзыв был после 2014 года. (. . .) Граждане будут это чувство несправедливости тяжело переживать, поэтому здесь надо 10 раз отмерить и один раз отрезать. И мы все-таки хотели бы видеть законодательство, которое не меняет правила игры задним числом, а рассчитано на будущее", - сказал Швецов.

"Любая обратная сила в целом рушит стройность законодательной конструкции (. . .) Мы можем распространить ее (повышение страховки по вкладам - ИФ) до 2014 года или до суммы 1,4 млн рублей, но всегда останутся обиженные, которые скажут: а почему не учли нас? Полностью эту проблему мы не решим, но откроем некий "ящик Пандоры", который нам придется постоянно открывать для того, чтобы эти проблемы решать", - заявил участвовавший в заседании комитета по финрынку глава АСВ Юрий Исаев.

Другая проблема - зависимость системы страхования вкладов от кредитов ЦБ. "Пока мы зависим от займов, мы такие вопросы перед собой ставить не имеем право. Если будет источник, который явно должен находится не в рамках системы страхования вкладов, то этим источником по решению Госдумы на основании закона мы сможем распорядиться. Такие прецеденты у нас были, если вспомнить историю с крымскими банками. Было специальное решение и был создан фонд в Крыму под управлением АСВ. На мой взгляд, это проблематика не системы страхования вкладов, а отдельных, специальных государственных решений. Если их надо будет исполнить, мы исполним", - сказал Исаев.