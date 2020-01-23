Автодилеры зафиксировали "подозрительно хорошие" продажи новых машин в РФ в январе

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Автодилеры фиксируют рост продаж новых машин в РФ в январе, несмотря на высокую базу прошлого года. Об этом сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев журналистам в четверг.

"Объяснения этому логического я не вижу. То ли у нас клиенты знают больше, чем мы, то ли они все-таки с опозданием поняли, что повышение утильсбора скажется на цене автомобилей не только импортируемых, но и других значительнее, чем кажется на первый взгляд. Поднятие цен с 1 января многими производителями это подтверждает", - сказал Мосеев, отметив, что по продажам "январь подозрительно хороший".

По его словам, сейчас на стоках дилеров есть машины прошлого года с еще непроиндексированными ценами.

"Соответственно, потребитель видит разницу между машиной 2019 года и тем, сколько она будет стоить в 2020-ом. Возможно, это сподвигло людей прийти купить автомобиль, потому что они понимают, что через 3 месяца цена вырастет больше", - сказал глава РОАД.

Он добавил, что наблюдает рост продаж и по своему личному автобизнесу.

"Могу констатировать, что из 5 брендов, представленных в моем портфеле, 4 показывают рост. Очевидно, я январь текущего года закрою лучше, чем прошлый январь", - прогнозирует Мосеев.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), прошлый январь был одним из трех месяцев 2019 года, когда продажи выросли - на 0,68%, до 103,064 тыс. шт. Также рост отмечался в марте (+1,8%, до 160,18 тыс. шт.), и в декабре (+2,3%, до 179,235 тыс. шт.). Декабрьский высокий рост был достигнут за счет статистики продаж Renault (+98%, до 16,007 тыс. шт.).