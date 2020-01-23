"Газпром" в феврале сможет вернуться на рынок бондов, заняв в долларах и евро

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в феврале сможет вернуться на рынок евробондов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это становится возможным после снятия всех претензий, арестов и обеспечительных мер, наложенных по искам "Нафтогаза Украины" в европейских судах.

"Газпром" официально сообщил, что 5 февраля совет директоров компании в заочной форме рассмотрит вопрос "О займах ПАО "Газпром". Эта формулировка всегда говорит о подготовке новых евробондов концерна.

В планах компании - привлечь финансирование в долларах США и в евро, сообщил источник.

Валюта возможных новых инструментов точно согласуется с графиком погашений имеющихся бондов "Газпрома": в феврале ему предстоит погашение бумаг на $800 млн, в марте - на 1 млрд евро.

Как ожидается, сделка может состояться сразу после "Дня инвестора" (презентации пройдут 11 февраля в Нью-Йорке и 13 февраля в Лондоне).

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж два года назад по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" пытался оспаривать это решение в апелляционном суде, а НАК развернула кампанию по аресту его активов. Действия "Нафтогаза" фактически закрыли "Газпрому" выход на мировые публичные рынки капитала: ему пришлось менять юрисдикцию программы евробондов с Люксембурга на Великобританию. В конце декабря стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату "Газпромом" "Нафтогазу" $2,918 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Ранее на этой неделе "Газпром" объявил о снятии в европейских юрисдикциях - Великобритании, Люксембурге и Нидерландах - всех арестов по искам "Нафтогаза" с активов группы.

В прошлый раз "Газпром" занимал на рынке год назад - в феврале 2019 года (на $1,25 млрд под 5,15% годовых). В ноябре готовились бонды во франках, но выпуск не был размещен, хоть и подготовлен.