Эксперты спрогнозировали замедление темпов роста ВВП Китая из-за пневмонии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Эксперты отмечают растущий риск замедления темпов экономического подъема в Китае на фоне ожидаемого падения потребительских расходов из-за вспышки пневмонии.

Власти КНР в последние годы делали ставку на развитие потребительского сектора, рассчитывая, что он станет главным двигателем экономического подъема, однако в условиях распространяющейся эпидемии они вынуждены рекомендовать людям воздерживаться от посещения магазинов, ресторанов и кинотеатров и оставаться дома, пишет The Wall Street Journal.

Эпидемия спутала планы

В некоторых регионах страны из-за эпидемии закрываются театры, музеи и выставки, и, таким образом, ключевые сегменты сферы услуг, которые могли привлечь огромное число клиентов в период празднования Нового года по Лунному календарю, практически прекратили работу. В Ухане - эпицентре распространения нового коронавируса - приостановлена работа городского и пригородного транспорта, и власти более 10 других городов в центральной части Китая приняли аналогичные меры.

Согласно официальным данным, число зараженных пневмонией, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, уже превысило 2700 человек. В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны.

Китай продлил на три дня официальные выходные по случаю Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские финансовые рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник.

Удар по экономике

"Экономика КНР испытывала затруднения еще до вспышки пневмонии, и столь масштабный кризис в сфере здравоохранения несет в себе угрозу более существенного ослабления роста", - отмечает экономист Чэнь Гун, консультировавший власти китайских регионов.

Чэнь полагает, что нынешняя эпидемия может стоить Китаю более 40 млрд юаней ($5,77 млрд), что отнимет примерно 1 процентный пункт от темпов роста ВВП страны в 2020 году.

ВВП Китая в 2019 году вырос на 6,1% - минимальными темпами почти за 30 лет, и эксперты ожидали его дальнейшего замедления еще до возникновения эпидемии.

Согласно прогнозу Societe Generale SA, темпы экономического подъема в Китае могут опуститься ниже психологически важной отметки в 6% в первом квартале 2020 года, если власти страны не сумеют добиться стабилизации медицинской ситуации к марту.

Потребительский сектор КНР серьезно пострадал в результате эпидемии атипичной пневмонии (SARS), разразившейся в стране в конце 2002 - начале 2003 года и ставшей причиной гибели сотен людей. Рост китайского ВВП замедлился до 9,1% во втором квартале 2003 года, когда эпидемия SARS достигла пика, с 11,1% в первом квартале.

В настоящее время потребительский сектор играет гораздо более важную роль в китайской экономике, чем в те годы, предупреждает экономист Commerzbank Чжоу Хао. Если в 2002-2003 гг. экономика КНР зависела прежде всего от государственных инвестиций в крупные промышленные проекты, то в данный момент более 50% ВВП приходится на долю потребительских расходов.

Для Уханя, являющегося в данный момент главной карантинной зоной, экономические последствия эпидемии окажутся особенно серьезными, предупреждают эксперты. Ухань является локомотивом экономического роста в центральном Китае, являясь транспортным хабом, находящимся на равном удалении от Пекина и Шанхая. В Ухане расположены предприятия ряда крупных автопроизводителей, включая General Motors Co., а также завод пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev SA.