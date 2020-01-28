"Победа" пригрозила отказаться от полетов в Ростов-на-Дону и Самару

Авиакомпания недовольна "повышенными тарифами" в аэропортах

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Лоукостер "Победа" в апреле прекратит рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого роста аэропортовых тарифов, сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".

Он уточнил, что повышенные тарифы появились в летнем расписании 2020 года.

По зимнему расписанию, которое действует до 31 марта, "Победа" летает из Ростова и Самары в Москву и Санкт-Петербург, в апреле компания хотела сохранить эти направления и добавить рейсы между Самарой и Сочи, сказал собеседник агентства.

Представитель "Победы" отказался от комментариев.

На сайте компании билеты в Ростов и Самару не продаются.

Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ростова ("Платов") входят в холдинг "Аэропорты регионов", который принадлежит "Ренове" Виктора Вексельберга. Тарифы на обслуживание авиакомпаний в "Платове" ФАС утвердила в 2017 году, в "Курумоче" - в 2018 году и в обоих случаях их утвердили на несколько лет вперед с ежегодной индексацией.

Представитель "Аэропортов регионов" заявил "Интерфаксу", что "дело не в росте тарифов".

"Авиакомпания "Победа" пользовалась программой скидок, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. В последний год "Победа" не выполняла данные условия, а после закрытия для полетов Грузии транзитный пассажиропоток "Победы" и вовсе стал сокращаться. В результате действие скидок прекратилось", - сказал он.

"Поспешный" отказ лоукостера от рейсов в холдинге нашли похожим на "элемент коммерческого торга". Собеседник агентства отметил, что подобные шаги "нельзя назвать эффективными".

"Москва остается самым востребованным и наиболее выгодным для перевозчиков направлением. Выпадающие рейсы "Победы" в очень короткие сроки заместят другие перевозчики", - заключили в "Аэропортах регионов".