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WSJ узнала о планах основателя Victoria's Secret продать бренд

WSJ узнала о планах основателя Victoria’s Secret продать бренд
Шоу Victoria’s Secret в Шанхае
Фото: Reuters

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Основатель и гендиректор американской розничной компании L Brands Inc., которой принадлежит сеть магазинов белья Victoria's Secret, Лесли Векснер может уйти в отставку, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, он также может полностью или частично продать сеть. Некоторые источники считают, что Векснер может остаться во главе компании.

Victoria's Secret лидирует на рынке нижнего белья в США. Годовые продажи сети составляют около $7 млрд, но в последние годы их объем сокращается. В предпраздничный период сопоставимые продажи бренда упали на 12%.

Векснер возглавляет L Brands с момента ее основания в 1963 году. Он является гендиректором компании дольше прочих руководителей фирм, входящих в индекс S&P500. Векснер также является главным акционером L Brands с долей примерно 17%. L Brands также принадлежат бренды PINK и Bath & Body Work. Капитализация компании сейчас составляет $5,68 млрд, в 2015 году показатель составлял рекорднын $29 млрд.

В последние годы Векснер инициировал временный отказ от производства купальников и рассылки каталогов, которые были снова запущены в 2018 году. В прошлом году Victoria's Secret отменила свой ежегодный модный показ белья. В то же время Векснер выступил за сохранение сети магазинов бренда.

Шоу Victoria’s Secret

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Victoria's Secret L Brands Лесли Векснер США

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