Британское подразделение Victoria's Secret подало заявление о защите от кредиторов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британское подразделение L Brands Inc., владеющей брендом Victoria's Secret, подало заявление о получении защиты от кредиторов. Такой шаг может привести к продаже бизнеса.

L Brands задействует механизм в Великобритании, который, аналогично банкротству, вводит мораторий на претензии в связи с невыплаченными долгами. Однако в отличие от заявления о банкротстве он позволяет руководству продолжать управлять компанией с согласия администрации.

Британское подразделение L Brands управляет 25 магазинами под брендами Victoria's Secret и Pink, которые приостановили работу в связи с пандемией. Штат компании насчитывает более 800 сотрудников. Процедура не затрагивает онлайн-бизнес компании, который продолжает работу.

Компания сообщила, что меры могут привести к продаже активов или реструктуризации условий аренды магазинов. По словам представителя компании, большинство ее сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Операционный убыток британского подразделения составил 170 млн фунтов стерлингов ($214 млн) за год до февраля 2019 года, согласно последним доступным данным.

Решение не затрагивает операции L Brands за пределами Великобритании.