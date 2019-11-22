Шоу Victoria’s Secret официально отменили

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодное шоу Victoria"s Secret официально отменили в этом году. Такое решение приняла компания L Brands, управляющая брендом Victoria"s Secret, пишет Business Insider со ссылкой на финансового директора компании Стюарта Бургдорфера.

По его словам, необходимо продвигать иные каналы работы с потенциальными покупателями Victoria"s Secret. Компания намерена взаимодействовать с покупателями новыми способами, которые не похожи на привычный модный показ.

Популярный показ нижнего белья с участием известных моделей и популярных исполнителей проходит с 1995 года.

Слухи о том, что в этом году шоу-показ нижнего белья может не состояться, появились в мае. В июле модель Шанина Шейк сообщила, что шоу Victoria"s Secret под вопросом. "К сожалению, в этом году этого не будет. Это непривычно. Каждый год я тренируюсь как "ангел". Но я уверена, что оно будет в будущем". С ее слов, компания работала над тем, как улучшить это шоу.

Газета The New York Times ранее писала, что Victoria"s Secret из-за уменьшения зрительской аудитории решила отказаться от трансляции показов на телевидении. В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу. Падают и продажи бренда Victoria"s Secret, каждый год закрывается магазины.

Бренд обвинили в консерватизме и дискриминации после того, как в ноябре 2018 года были отклонены просьбы аудитории включить в программу трансгендеров и plus-size-моделей. Victoria"s Secret стали чаще критиковать за то, что ее модели, так называемые "ангелы", не идут в ногу со временем. Теперь компания задумалась о смене маркетинговой стратегии, привлечении моделей разных форм, а также поиске каналов продвижения, которые станут альтернативой телевидению.