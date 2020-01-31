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ВВП Франции неожиданно снизился в поквартальном выражении

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2019 года ВВП Франции снизился на 0,1% к предыдущему кварталу, а в годовом выражении вырос на 0,8%, по предварительным данным статистического института Insee.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,2% в годовом.

В III квартале французская экономика увеличилась на 0,3% относительно предыдущего квартала и на 1,4% в годовом выражении.

По данным Insee, потребительские расходы во Франции в четвертом квартале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% в годовом выражении.

Капиталовложения французского бизнеса повысились соответственно на 0,3% и 3,6%, госрасходы - на 0,5% и 1,6%.

Объем французского экспорта в октябре-декабре снизился на 0,2% относительно третьего квартала и уменьшился на 0,4% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, объем импорта соответственно снизился на 0,2% и увеличился на 1,4%.

Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики.

Insee Франция

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