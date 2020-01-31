Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу отскочил вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю в условиях распространения коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-0,9%, при этом лидируют бумаги "ЛУКОЙЛа" на новостях от MSCI.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3132,66 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1558,99 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%. Доллар стоит 63,29 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), АФК "Система" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), ВТБ (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Накануне акции "ЛУКОЙЛа" упали на 2,9% на новостях MSCI о неизменности оценки FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) компании на уровне 0,55, при этом одновременно сократилось количество акций НК в связи с выкупаемыми бумагами с рынка. Однако в пятницу стало известно, что индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6. Таким образом, вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MCSI с 3 февраля будет повышен, а не понижен.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-1,1%), "Мечела" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

В США в четверг индексы завершили торги ростом на 0,3-0,4%. Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса из Китая на рост мировой экономики, сосредоточив свое внимание на позитивной финансовой отчетности ряда компаний, включая Microsoft Corp. и Coca-Cola Co., пишет MarketWatch.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, умерли 213 человек. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили мнение Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что экономика США продолжает устойчиво расширяться.

Согласно предварительному отчету министерства торговли США, экономика страны в четвертом квартале 2019 года выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы. Таким образом, темпы подъема остались на уровне третьего квартала. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение американского ВВП в четвертом квартале на 2%.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,3%, Китай не работает до 3 февраля), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%).

Воодушевляющая экономическая статистика Китая на время затмила опасения относительно распространения нового коронавируса, пишет MarketWatch.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, что совпало с ожиданиями. В то же время январский PMI сферы услуг в этом месяце увеличился до 54,1 пункта с 53,5 пункта в декабре, аналитики не ожидали его изменения.

Данные ГСУ основаны на результатах опроса, проведенного до 20 января, и поэтому не отражают в полной мере последствий распространения коронавируса нового типа, которое уже привело к остановке ряда предприятий в Китае.

Несмотря на тревожные новости, касающиеся вспышки коронавируса, инвесторы несколько воспряли духом после распродажи, охватившей азиатские рынки в четверг, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в пятницу также корректируется вверх на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления ВОЗ об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $58,15 за баррель (+1,4% и -2,5% накануне), мартовская цена WTI - $53,02 за баррель (+1,7% и -2,2% в четверг).

Тем не менее, нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года. В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI - на 13%.

Цены на нефть упали почти на 9% за последние две недели на опасениях, что глобальный спрос на нефть упадет из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, которая уже привела к ограничению авиаперелетов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, утром в пятницу возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС - усиление продаж из-за коронавируса в Китае выглядело бы избыточным, особенно если принять во внимание сравнительно сильные данные по ВВП США и промпроизводству в Японии (рост на 1,3% в декабре против ожидавшихся 0,7%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, основной темой для рынков остается вирусная инфекция из китайского города Уханя.

ВОЗ объявила новый коронавирус из Китая чрезвычайной ситуацией, но не стала рекомендовать отмену пассажирских перевозок и товарный обмен - в итоге инвесторы в США сосредоточились на сильных отчетах компаний и данных о ВВП за IV квартал. На нефтяном рынке позитивом стали новости из Саудовской Аравии, которая предлагает перенести встречу ОПЕК+ с марта на февраль, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможность расширения ограничений на добычу.

В целом, основные индикаторы указывают, что на рынках в пятницу вновь повысилась терпимость к риску: слабеет японская иена, дешевеет золото, растут азиатские индексы, а также нефть. Поэтому можно ждать позитивной динамики российских индексов и просадки доллара в район 63 руб., считает аналитик.