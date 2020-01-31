Поиск
Срочно 15:38
В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Цены на рожь в РФ достигли максимума с начала сельхозгода

Гречиха тоже дорожает

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цены на рожь в России к 23 января поднялись до максимума с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2019 года), сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Продовольственная рожь из-за значительного снижения предложения за неделю с 16 по 23 января подорожала на 11,2%, до максимума с начала сезона, говорится в отчете Центра.

Согласно мониторингу Минсельхоза, сельхозпроизводители предлагали рожь по 10 266 рублей за тонну (без НДС). Причем эта цена была близкой к цене пшеницы 3 класса (10 972 рубля) и выше цены пшеницы 4 класса (10 187 рублей).

Самая высокая цена на рожь - 13 250 рублей - отмечена в Южном округе, самая низкая - 8 587 рублей - в Сибири.

По данным центра, гречиха за неделю подорожала у сельхозпроизводителей на 2,3%, до 19 645 рублей за тонну (без НДС).

Как сообщалось, рожь и гречиха стали в этом сельхозгоду лидерами по росту цен на зерновом рынке РФ, что связано с сокращением их производства. По предварительным данным Росстата, сбор ржи в 2019 году снизился до 1,43 млн тонн с 1,92 млн тонн годом ранее, гречихи - до 784 тыс. тонн с 932 тыс. тонн соответственно.

Минсельхоз планирует устранить создавшийся дисбаланс и увеличить в этом году площади под рожью на 200 тыс. га, под гречихой - на 52 тыс. га.

Минсельхоз РФ

Новости

Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

Правительство 3 февраля решит, будет ли отменен форум в Сочи

Правительство 3 февраля решит, будет ли отменен форум в Сочи
Новый коронавирус в Китае

ВТБ отменил командировки сотрудников в страны Азии

Книгоиздатели пожаловались на убытки в 55 млрд рублей из-за пиратства в Telegram

Евро поднялся выше 70 руб. впервые с 16 декабря

Рубль открыл торги "гэпом" вниз к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ

WSJ узнала о планах основателя Victoria's Secret продать бренд

WSJ узнала о планах основателя Victoria’s Secret продать бренд

Лукашенко уполномочил правительство на подписание с Казахстаном соглашения по нефти

"Сафмар" в феврале поставит Белоруссии 250 тысяч тонн нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');