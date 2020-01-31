ЦБ одобрил одну шестую часть инициатив финрынка по оптимизации регуляторной нагрузки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России одобрил более 100 инициатив участников финансового рынка по оптимизации регуляторной нагрузки из 600 поступивших инициатив, следует из сообщения регулятора.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы. Для этого в августе при регуляторе была создана специальная рабочая группа, ее возглавил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Медиатором этой работы выступает аналитический центр "Форум", который аккумулирует все предложения рынка.

За три месяца от участников финансового рынка поступило свыше 600 инициатив, большая часть которых уже прошла рассмотрение рабочими подгруппами. Всего действует 14 подгрупп, в состав которых входят 252 участника: 158 представителей участников рынка и 94 - Банка России.

Как отмечает ЦБ РФ, большинство принятых решений касается вопросов допуска финансовых организаций на рынок (28 инициатив) и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (21 инициатива). Одобрены предложения, направленные на совершенствование процедуры формирования отчетности банками и некредитными финансовыми организациями, а также на упрощение раскрытия информации эмитентами.

Часть принятых предложений нацелена на снижение регуляторной нагрузки в банковской деятельности, работе страховых и микрофинансовых организаций, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк России продолжит информировать о принятых решениях по актуализации нормативного регулирования, отмечается в сообщении. Первая часть одобренных инициатив была опубликована на сайте ЦБ РФ в пятницу.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель аналитического центра "Форум", который является медиатором процесса оптимизации регуляторной нагрузки на финансовом рынке, обсуждения идут достаточно интенсивно: с начала октября 2019 года прошло более 25 заседаний подгрупп. "Финальная точка не поставлена, приняты решения (положительные или отрицательные) по большинству инициатив, но значительная часть нуждается в более глубокой проработке, и сейчас такая проработка продолжается", - сказал он.

"Очень важно, что Банк России подал ясный сигнал, что готов не просто отказаться от морально устаревших норм, но предметно рассматривать актуальность норм или требований, которые рынок считает избыточными. Считаем удачей найденный формат, когда в работе участвуют различные департаменты Банка России", - добавил представитель центра "Форум".

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков (ассоциация готовила предложения в части регулирования банковской отрасли) сообщил "Интерфаксу", что участники ассоциации рассматривают итоги трех месяцев работы регуляторной гильотины как начало пути большой системной работы по оптимизации регулирования.

"Потому что проблемы, вынесенные для обсуждения, разбиваются на отдельные вопросы, которые находятся в компетенции не только Банка России, но и других ведомств. Например, все, что связано с рисками и 115-ФЗ, надо обсуждать не только с ЦБ, но и Росфинмониторингом, оптимизацию отчетности - с Росстатом, Минэкономразвития, Минфином", - пояснил он.

"Банки понимают, что многоуровневые вопросы быстро не решить, и готовы к системной работе. Хотелось бы, чтобы эта системная работа по совершенствованию нормативного регулирования была увязана с долгосрочными планами развития страны, например, такими, как цифровая экономика, которая в ближайшие годы существенно поменяет ландшафт взаимоотношений регуляторов, бизнеса и физлиц", - добавил Войлуков.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что многие предложения ассоциации были приняты.

"В целом работа идет в нормальном русле. То, что не все предложения приняты - это тоже нормально. Я полагаю, что если ЦБ РФ будет еще более внимательно прислушиваться к нашим предложениям и замечаниям, то это будет способствовать эффективности рынка, а она как раз нуждается в повышении из-за того, что и рынок, и экономика стагнируют", - сказал он "Интерфаксу".

Вице-президент НАУФОР Кирилл Зверев сообщил агентству, что в число одобренных ЦБ РФ инициатив было включено большинство предложений, отправленных НАУФОР. "НАУФОР рассматривает эту инициативу регулятора как полезную и эффективную", - добавил он.

Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий рассказал, что СРО направила в Банк России более 100 предложений по регуляторной гильотине. "В большей части они были учтены регулятором. Таким образом, мы положительно оцениваем первые результаты работы с Банком России по данному вопросу", - пояснил он.

В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) агентству заявили, что многие предложения пенсионного рынка были учтены, но работа продолжается. В Ассоциации НПФ (АНПФ) сообщили, что "сотрудничество происходит очень конструктивно и мнение рынка учитывается, идет рабочее обсуждение, в ходе которого принимаются оптимальные решения по снижению регуляторной нагрузки".