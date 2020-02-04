Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром; рубль растет к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам, связанному с ослаблением риска разрастания эпидемии коронавируса в Китае и поддерживающими рынки действиями местного ЦБ.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,44-63,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,48 руб. (-24,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 70,2 руб. (-23,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 24,19 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,46 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов вторника благодаря позитивным сигналам с мировых рынков. Опасения, связанные с распространением коронавируса, продолжают оказывать давление на рынки, однако действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) стимулируют аппетит к риску, пишет Bloomberg.

Как сообщалось, НБК во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. В понедельник вливания составили 1,2 трлн юаней.

Эксперты уверены, что вспышка в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом, негативно скажется на экономике страны, что можно будет увидеть в статданных уже в текущем месяце. Тем не менее, действия НБК, который стремится показать, что готов сделать все необходимое для поддержки экономики, должны успокоить трейдеров.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 понедельника по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Цены на нефть растут во вторник в ожидании действий стран ОПЕК+ в ответ на снижение спроса из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса.

Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) соберется на внеплановое заседание во вторник и в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участниц ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличились на 0,61% - до $54,78 за баррель. По итогам торгов в понедельник фьючерсы снизились в цене на 3,83%, до $54,45 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,92% - до $50,57 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 2,81%, до $50,11 за баррель.

Падение стоимости WTI с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на начало "медвежьего" тренда.

Среди сценариев, которые будут обсуждаться на заседании техкомитета ОПЕК+, дополнительное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца кризиса, вызванного распространением коронавируса. Другой опцией, по данным Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.