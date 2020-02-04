ЦБ в 2019 году разоблачил 237 финансовых пирамид

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Количество пирамид, организованных как ООО, выросло за год с 72 до 88, пирамид в виде потребительских кооперативов - с пяти до 21. Большинство таких пирамид были зарегистрированы в Центральном федеральном округе.

С 18 до 55 увеличилось число пирамид в виде интернет-проектов. 43% таких проекта были зарегистрированы в Великобритании. Для своей деятельности такие компании также выбирают иностранные платежные системы, отметил Лях.

По наблюдениям ЦБ, чаще всего организаторы пирамид активизируются в первом квартале, так как у граждан становится больше денег после годовых премий. Во втором квартале они, собрав деньги, закрываются.

Выявлять пирамиды на ранней стадии регулятору помогают специальные алгоритмы, которые задействуют искусственный интеллект.

В первую очередь мошенники привлекают деньги для инвестирования в криптовалюты и криптоактивы. "Сейчас начали активно появляться предложения о якобы инвестициях в криптовалюты социальных сетей - Facebook и Telegram. Telegram даже в большей степени", - отметил Лях (Facebook пока притормозила проект своей криптовалюты Libra, криптовалюта Telegram - Gram - находится на этапе ICO. - ИФ).

Также мошенники привлекают средства под видом инвестиций в недвижимость, выращивание сельскохозяйственных культур и вложения в акции компаний, которые не торгуются на бирже.

С 2015 года, когда Банк России занялся деятельностью по выявлению финансовых пирамид, было выявлено около 1000 таких организаций.

В 2019 году ЦБ выявил всего 2600 компаний с признаками нелегальной деятельности, годом ранее их было столько же.

Нелегальные кредиторы и форекс-дилеры

В 2019 году было выявлено 1845 нелегальных кредиторов (против 2293 годом ранее). В основном в сети таких мошенников попадают люди в возрасте 30-55 лет. Большинство компаний работают в Южном федеральном округе, на втором месте по их распространенности - Урал и Центральный федеральный округ.

"Чёрных кредиторов за 2019 год стало заметно меньше. Самая устойчивая схема - когда кредиторы долгое время не берут выплату, проценты по этим кредитам, а потом сразу выходят в суд с требованием погашения больших сумм с процентами. Бывает, что создаются две организации: одна легальная и поднадзорна Банку России, а вторая - для того, чтобы действовать нелегально и именно туда привлекать деньги", - пояснил Лях.

Некоторые из таких мошенников предлагают займы с погашением из средств материнского капитала.

Он также отметил, что среди таких кредиторов в 2018-2019 годах были распространены организации, работающие по схемам возвратного лизинга. За два года Банк России выявил 79 таких компаний.

По данным ЦБ, число выявленных нелегальных форекс-дилеров за 2019 год сократилось на 6%, до 210 компаний. Большинство из них зарегистрированы за границей.

"Для распространения информации для привлечения клиентов нелегальные "форексеры" используют обучающие центры, которые фактически являются их структурными подразделениями. Такая "партнерская сеть" представлена в крупных городах России, и пострадавшие до конца уверены, что они являются участниками реальных торгов на рынке Forex. (... ) На самом деле мошенники, как только получают деньги, исчезают, продолжая на "счетах" рисовать просто цифры", - рассказал Лях. Обычно на одного нелегального форекс-дилера приходится 5-10 обучающих центров.

Иногда клиентам предлагают установить приложение на их мобильный телефон, чтобы торговать на рынке Forex, но на самом деле это программное обеспечение используется для получения личных данных граждан.

В 2019 году ЦБ также выявил 308 нелегальных компаний, которые осуществляли деятельность на страховом рынке (в основном это посредничество при оформлении электронных полисов ОСАГО), лжебанки и так далее.