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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

НОВАТЭК переименовал "дочку" в Польше в Green Energy

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Novatek Polska, основанная в сентябре 2009 года, переименована в NOVATEK Green Energy, сообщила компания.

Переименование является "результатом расширения географического охвата компании и ее динамичного развития не только на польском рынке".

Кроме того, считает "НОВАТЭК", новое название отражает экологическую природу предлагаемой продукции - сжиженного углеводородного газа (СУГ) и сжиженного природного газа (СПГ).

НОВАТЭК Польша

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