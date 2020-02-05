"Роскосмос" собрался выпускать лифты и скоростные ж/д платформы на своем трамвайном заводе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (УКВЗ, входит в структуру АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация", ОРКК), крупный производитель трамвайных вагонов, планирует выпускать фитинговые платформы.

Как сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компании, серийное производство железнодорожных платформ планируется к запуску в июле-августе 2020 года. Производственные мощности УКВЗ позволяют выпускать около 300 платформ в год, основным заказчиком выступает дочерняя компания ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что УКВЗ намерен освоить выпуск инновационного железнодорожного подвижного состава для контейнерных перевозок, способного развивать скорость до 140 км/ч вместо существующих 90 км/ч.

Кроме того, предприятие в рамках девирсификации производства планировало освоить выпуск лифтов, к 2025 году производить 5 тыс. лифтов в год. Проекты реализуются в рамках вхождения завода в структуру ОРКК (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), в частности 3 февраля завершилась процедура передачи имущественного комплекса УКВЗ от ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" (также входит в состав госкорпорации "Роскосмос") в АО "УКВЗ".

Также сообщалось, что УКВЗ намерен инвестировать 3,6 млрд рублей в развитие. Средства, в том числе, предполагалось направить на строительство в 2020-2022 годах нового цеха, что позволит расширить продуктовую линейку выпускаемой продукции и увеличить мощность производства до 220 вагонов в год. В цехе планируется выпускать трамваи и новую продукцию - электробусы.

УКВЗ является предприятием оборонного комплекса и филиалом ФГУП "ГКНПЦ им. Хруничева". Его проектная мощность позволяет ежегодно выпускать 100-130 трамвайных вагонов. На оборонном производстве предприятия производятся двигательные установки для космических аппаратов.