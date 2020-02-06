Twitter увеличила выручку в IV квартале 2019 года до рекорда, превзойдя прогнозы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, зафиксировала рекордную выручку в четвертом квартале 2019 года - показатель впервые превысил $1 млрд.

В то же время чистая прибыль компании снизилась на фоне роста затрат на улучшение функциональности платформы Twitter. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре увеличилась на 11%, до $1,01 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $992 млн.

Рекламные доходы Twitter повысились на 12%, до $885 млн. Выручка компании от операций в США подскочила на 17%, до $591 млн, за рубежом - выросла на 3%, до $416 млн.

Расходы Twitter в минувшем квартале подскочили на 22% - до $416 млн. Квартальная чистая прибыль компании снизилась на 53%, до $118,8 млн. Операционная прибыль уменьшилась на 26%, до $153 млн, при консенсус-прогнозе рынка на уровне $161 млн.

Со второго квартала 2019 года Twitter отказалась от публикации данных о количестве пользователей и объявляет лишь показатель "монетизируемых ежемесячно активных пользователей". Этот показатель в октябре-декабре вырос на 7 млн по сравнению с третьим кварталом 2019 и на 26 млн по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Таким образом, число монетизируемых ежемесячно активных пользователей Twitter на конец четвертого квартала составило 152 млн. В США этот показатель вырос за год на 4 млн, за пределами страны - на 122 млн.

Twitter дала довольно сдержанный прогноз на текущий квартал, предупредив, что расходы компании в 2020 году будут расти. Она планирует увеличить штат сотрудников на 20% и ожидает соответствующего роста расходов. Согласно прогнозу Twitter, в первом квартале 2020 года операционная прибыль компании составит от 0 до $30 млн, выручка - $825-885 млн.

Акции Twitter прибавляют в цене 8,4% на предварительных торгах в четверг. Их стоимость выросла на 8,4% за последние 12 месяцев.