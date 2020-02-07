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Набиуллина оценила вклад укрепившегося рубля в ослабление инфляции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Влияние укрепления рубля в 2019 году даст около 0,2 процентных пункта (п.п.) дезинфляционного эффекта на инфляцию в 2020 году, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"В прошлом году, кстати, у нас еще чувствовались в дезинфляции эффекты укрепления курса, но часть этого дезинфляционного эффекта продолжится и в этом году. На наш взгляд, около 0,2 процентного пункта мы ожидаем в инфляции от укрепления курса, которое было в 2019 году, но это расчетное", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ уточнила, что годовая инфляция в первом квартале 2020 года составит около 2%, затем она начнет постепенно повышаться.

"На конец 2020 года мы сохраняем прогноз инфляции 3,5-4%", - сказала Набиуллина.

По ее словам, во второй половине прошлого года наблюдалось оживление внутреннего спроса, внешний спрос оставался весьма слабым, что в том числе привело к снижению объема экспорта.

"При этом динамика внутреннего спроса была очень неравномерной в течение 2019 года", - отметила председатель Банка России. По ее словам, слабый спрос первого полугодия отразился на быстром замедлении инфляции до текущего низкого уровня.

Совет директоров Банка России 7 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - с 6,25% до 6% годовых.

Центробанк Банк России Эльвира Набиуллина

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