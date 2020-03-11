Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

ФНБ в феврале вырос на 409 млрд рублей до 8,25 трлн рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2020 года составил 8 трлн 249 млрд 592 млн рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Месяцем ранее, на 1 февраля 2020 года, объем ФНБ был равен 7 трлн 840 млрд 545 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно $124,382 млрд.

Таким образом, за февраль его объем увеличился на 409,047 млрд рублей.

Новость дополняется

ФНБ Минфин РФ

Новости по теме

Новости

Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производителей

Лагард заявила об угрозе экономического шока для Европы из-за коронавируса

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,3%

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Нефть подорожала на 3% в ожидании мер по поддержке экономики США

Курс вернулся к отметке 72 рубля за доллар на фоне сохраняющейся нестабильности

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');