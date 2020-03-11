ФНБ в феврале вырос на 409 млрд рублей до 8,25 трлн рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2020 года составил 8 трлн 249 млрд 592 млн рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Месяцем ранее, на 1 февраля 2020 года, объем ФНБ был равен 7 трлн 840 млрд 545 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно $124,382 млрд.

Таким образом, за февраль его объем увеличился на 409,047 млрд рублей.

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