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В Лондоне успешно прошло первое IPO после Brexit

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На Лондонской фондовой бирже (LSE) прошло первое размещение акций после выхода Великобритании из Евросоюза: поставщик "умных счетчиков" электричества и газа Calisen Group привлекла 328,8 млн фунтов стерлингов.

Размещение прошло по цене 2,4 фунта за акцию при объявленном диапазона размещения в 2,25-2,65 фунта. В целом Calisen была оценена в 1,3 млрд фунтов ($1,68 млрд).

Это IPO стало самым крупным в Европе в текущем году и самым большим в Великобритании с июня прошлого года.

Удачное размещение Calisen укрепило надежды инвесторов на восстановление статуса Лондона как одной из ведущих площадок для первичных размещений после того, как прошлогодние результаты стали наихудшими со времен глобального финансового кризиса в 2009 году, отмечает Financial Times.

В 2019 году на LSE провели IPO 34 компании (годом ранее их было вдвое больше), которые привлекли 3,7 млрд фунтов по сравнению с более 6 млрд фунтов годом ранее.

Британский фондовый индекс FTSE All-Share в минувшем году вырос всего на 14%, в то время как индикаторы рынков акций США, Европы и других стран подскочили примерно на четверть.

Американская инвестфирма KKR купила Calisen у Infracapital в 2016 году по цене около 1 млрд фунтов.

Торги акциями Calisen на LSE начнутся в среду.

Calisen LSE Лондон Brexit

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