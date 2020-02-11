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Чистая прибыль "Газпрома" в 2019 году по МСФО снизилась на 8%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" оценивает свою чистую прибыль за 2019 год в $21,4 млрд по сравнению с $23,3 млрд за 2018 год, следует из презентации, подготовленной к Дню инвестора компании.

Выручка "Газпрома" по МСФО за прошлый год снизится до $126 млрд с $132 за 2018 год.

Как сообщил в ходе выступления зампредправления компании Фамил Садыгов, при негативных условиях на европейском газовом рынке, общая выручка компании в 2019 году снизилась лишь на 4%, чистая прибыль сократилась примерно на 8%, показатель EBITDA превысил $30 млрд.

"Свободный денежный поток (FCF) останется, как мы ожидаем, в положительной зоне", - сказал Садыгов. Он отметил, что негативные факторы, как ожидается, продолжат влиять и в 2020 году, но для компании это не стало неожиданностью и она намерена предпринять ряд мер.

Газпром

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