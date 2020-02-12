Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.

Доходы федерального бюджета составили за месяц 1 трлн 555,7 млрд рублей, или 7,6% к общему объему доходов на год. При этом нефтегазовые доходы были на уровне 615,9 млрд рублей (8,2%), ненефтегазовые - 939,75 млрд рублей (7,3%).

Расходы сложились на уровне 1 трлн 715,6 млрд рублей, или 8,8% к общему объему расходов, утвержденных законом о бюджете, и 8,6% с учетом внесенных изменений.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 162,09 млрд рублей и минус 2,225 млрд рублей соответственно.