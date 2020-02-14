Минприроды разграничит обязательства между производителями упаковки и переработчиками

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды к марту представит вице-премьеру Виктории Абрамченко проект мер по разграничению экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, сообщили в пресс-службе Абрамченко.

Это поручение министерству дал проектный комитет национального проекта "Экология". Минприроды также должно будет разработать усиление методов контроля за утилизацией упаковки.

Приоритетной задачей ведомства комитет назвал исполнение поручения из послания президента по созданию новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по принципу "загрязнитель платит".

На заседании проектного комитета у вице-премьера было сказано, что в части федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" необходимо ускорить разработку и создание федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также утвердить программу востребованных мер поддержки инвестиционных проектов в регионах. Также вице-премьер поручила разработать механизмы поддержки региональных операторов в случае их банкротства, сообщила ее пресс-служба.

По итогам реализации проекта "Чистая страна" ликвидированы 16 незаконных свалок, выявленных до 2018 года, и 48 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, общая площадь восстановленных и рекультивированных земель составила 545 га. Абрамченко на заседании отметила, что, несмотря на результаты работы "в цифрах", при принятии решений о включении объектов в план реализации федерального проекта "Чистая страна" необходимо пересмотреть механизм их отбора. По федеральному проекту "Комплексная система обращения с ТКО" решение о строительстве инфраструктуры ТКО необходимо осуществлять с учетом существующих мощностей по обработке и утилизации ТКО в регионах.

"Кассовое исполнение федерального бюджета по итогам 2019 года составило 66,3%. Одной из ключевых причин неисполнения стала работа регионов по подготовке проектно-сметной документации для возведения объектов капитального строительства в рамках нацпроекта. По мнению вице-премьера, необходимо в кратчайшие сроки интегрировать работу профильных ведомств и субъектов с учетом системных подходов правительства в этой сфере. Абрамченко поручила оперативно довести финансирование до субъектов и достичь 100% кассового исполнения по итогам 2020 года", - сообщила пресс-служба вице-премьера.

10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил выяснить причины, по которым не было использовано финансирование, выделенное на реализацию нацпроектов.

В середине января Минфин сообщил, что в 2019 году расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. В аутсайдерах оказались нацпроекты "Экология" (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и "Цифровая экономика" (73,8 млрд рублей из 100,7 млрд рублей, 73,3%).