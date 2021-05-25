В правительстве рассчитывают довести до 85% долю перерабатываемой упаковки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В России к 2030 году около 85% упаковки товаров сделают перерабатываемой, такая задача предусмотрена в рамках вовлечения твердых коммунальных отходов (ТКО) во вторичный оборот, сообщила телеканалу "Россия 24" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"У нас чудовищная цифра накапливаемых отходов в течение года в нашей стране, это 8 млрд тонн. Мы предусматриваем выделение из всех этих отходов полезных фракций. Это вторичные материальные ресурсы, и ставим себе целью к 2030 году 85% упаковки сделать перерабатываемой", - сказала она.

Для примера она привела автомобильные шины, которые можно в виде крошки добавлять при строительстве дорог и за счет этого обеспечивать их стопроцентную утилизацию.

По словам вице-премьера, сейчас разрабатываются "дорожные карты" для создания экономики замкнутого цикла. Также в ближайший год в законодательство планируется включить требование о 100% утилизации упаковки товаров.

"С упаковкой нужно работать в первую очередь. Это будет первая законодательная инициатива в отношении упаковки. Планируем, что в ближайший год требование по 100-процентной утилизации появится в законе", - сказала она.

Также Абрамченко считает, что необходимо запретить выпуск в оборот неперерабатываемой и трудноизвлекаемой упаковки.Она считает возможным замещение 50% первичного сырья вторичным в дорожном строительстве, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности, а также в благоустройстве территорий.

"В конечном итоге к 2030 году мы получим 100% сортировки мусора, если мы говорим о ТКО, вдвое меньше захоронений, вдвое меньше использование первичных ресурсов и переход на использование вторичных материальных ресурсов, и до 100 тыс. новых рабочих мест. Появится новая индустрия", - полагает вице-премьер.

Ранее Абрамченко сообщала, что в России в настоящее время до 90% ТКО отправляется на мусорные полигоны и подлежит захоронению.