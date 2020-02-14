Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 33%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2019 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 7% - до 13,2 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 25,6% против 31,7% в IV квартале 2018 года.

Показатель по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на треть - до 51,7 млрд рублей.

Динамика скорректированной EBITDA, наоборот, оказался несколько хуже ожиданий аналитиков, которые оценивали рост показателя на 11,5%, до 13,7 млрд рублей.

Акции "Яндекса" днем в пятницу просели на 1% после публикации отчета за четвертый квартал по US GAAP. На "Московской бирже" к 14:15 цена бумаг "Яндекса" снизилась до 3056 рублей (-1%) при объеме торгов 1,181 млрд рублей.