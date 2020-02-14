Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 33%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2019 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 7% - до 13,2 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 25,6% против 31,7% в IV квартале 2018 года.

Показатель по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на треть - до 51,7 млрд рублей.

Динамика скорректированной EBITDA, наоборот, оказался несколько хуже ожиданий аналитиков, которые оценивали рост показателя на 11,5%, до 13,7 млрд рублей.

Акции "Яндекса" днем в пятницу просели на 1% после публикации отчета за четвертый квартал по US GAAP. На "Московской бирже" к 14:15 цена бумаг "Яндекса" снизилась до 3056 рублей (-1%) при объеме торгов 1,181 млрд рублей.

Яндекс

Новости

Совет директоров "Вымпелкома" возглавит CEO холдинга VEON Каан Терзиоглу

"Газпром" подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Tesla разместит акции на $2 млрд

Tesla разместит акции на $2 млрд

Частные акционеры "Шереметьево" подали заявку на выкуп госпакета аэропорта

Частные акционеры "Шереметьево" подали заявку на выкуп госпакета аэропорта

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

Сбербанк начнет подключаться к системе быстрых платежей с марта

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');