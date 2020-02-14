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Совет директоров "Вымпелкома" возглавит CEO холдинга VEON Каан Терзиоглу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Каан Терзиоглу, который станет одним из гендиректоров телекоммуникационного холдинга VEON, будет главой совета директоров российской "дочки" - "Вымпелкома". Об этом сам менеджер сообщил в ходе презентации итогов 2019 года инвесторам и аналитикам.

Также он будет курировать российский бизнес до момента, пока "Вымпелкому" не будет найден новый генеральный директор. Как сообщалось, в конце июня нынешний глава оператора Василь Лацанич покинет свой пост.

"Василь Лацанич принял решение уйти со своего поста, и в течение периода, пока мы будем искать нового лидера для России, я буду руководить этим направлением как глава совета директоров", - сказал Терзиоглу.

Как сообщал "Коммерсантъ", именно Терзиоглу займет поста Лацанича на постоянной основе после окончания переходного периода.

Накануне VEON объявил, что с 1 марта VEON возглавит тандем двух со-СЕО - это Серхи Эрреро и Каан Терзиоглу. За рынки России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Грузии будет отвечать Терзиоглу, за новые продукты, партнерства, а также операции в Пакистане, Алжире, Бангладеш, Армении и Украине - Эрреро.

Терзиоглу с 2015 по 2019 год возглавлял турецкого оператора Turkcell, а Эрреро был топ-менеджером Facebook, где курировал платежный бизнес и коммерческие партнерства.

Одновременно с итогами 2019 года VEON анонсировал и уход Лацанича со своего поста.

Вымпелком Василь Лацанич Каан Терзиоглу Veon

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