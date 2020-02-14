Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Гендиректор "Вымпелкома" уйдет в отставку в конце июня

Гендиректор "Вымпелкома" уйдет в отставку в конце июня
Василь Лацанич
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.

"Вымпелком" не назвал преемника топ-менеджера, руководящего российским бизнесом группы VEON с января 2018 г., пообещав сделать это позднее.

Ранее отставку Лацанича с поста главы российской телекоммуникационной компании анонсировали ряд СМИ, в частности, "Ведомости" и "Коммерсантъ". При этом издания назвали разные возможные причины увольнения топ-менеджера. Так, некоторые собеседники "Ъ" связали его уход со срывом "одной из ключевых сделок, важных для акционеров" компании. Речь может идти о слиянии с одним из российских конкурентов.

Утром 14 февраля "Вымпелком" должен представить годовой отчет. Источник "Ведомостей", близкий к компании, сообщил, что у оператора упали розничные продажи, именно с этим и связано увольнение Лацанича, пояснил собеседник издания.

Совет директоров компании включил в повестку заседания в пятницу единственный вопрос "о генеральном директоре ПАО "Вымпелком"". Об этом сообщается в материалах телеком-оператора.

Вымпелком Василь Лацанич Veon

Новости

В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

СКР начал проверять сообщения о мужчине, выброшенном из скорой в сугроб

СКР начал проверять сообщения о мужчине, выброшенном из скорой в сугроб

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Дети, брошенные отцом в "Шереметьево", вернулись к родной матери

Дети, брошенные отцом в "Шереметьево", вернулись к родной матери

ЦИК разработает мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции

Глава иркутской Листвянки задержан по подозрению в превышении полномочий

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

МВД проверяет материалы BBC, "Радио Свобода" и "Медузы" на пропаганду наркотиков

МВД проверяет материалы BBC, "Радио Свобода" и "Медузы" на пропаганду наркотиков

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Путин принял отставку губернатора Калужской области

В Думе "Радио Свобода" и "Медузу" обвинили в продвижении легализации наркотиков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');