Гендиректор "Вымпелкома" уйдет в отставку в конце июня

Василь Лацанич Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.

"Вымпелком" не назвал преемника топ-менеджера, руководящего российским бизнесом группы VEON с января 2018 г., пообещав сделать это позднее.

Ранее отставку Лацанича с поста главы российской телекоммуникационной компании анонсировали ряд СМИ, в частности, "Ведомости" и "Коммерсантъ". При этом издания назвали разные возможные причины увольнения топ-менеджера. Так, некоторые собеседники "Ъ" связали его уход со срывом "одной из ключевых сделок, важных для акционеров" компании. Речь может идти о слиянии с одним из российских конкурентов.

Утром 14 февраля "Вымпелком" должен представить годовой отчет. Источник "Ведомостей", близкий к компании, сообщил, что у оператора упали розничные продажи, именно с этим и связано увольнение Лацанича, пояснил собеседник издания.

Совет директоров компании включил в повестку заседания в пятницу единственный вопрос "о генеральном директоре ПАО "Вымпелком"". Об этом сообщается в материалах телеком-оператора.