"КАМАЗ" и "Соллерс" запланировали создать альянс

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель грузовиков ПАО "КАМАЗ" и ПАО "Соллерс", выпускающее легковые и лёгкие коммерческие автомобили, планируют создать альянс, сообщил "Интерфаксу" источник в автопроме.

По словам собеседника, "стороны достигли принципиальной договоренности о создании альянса".

"Совместные рабочие группы из представителей обоих компаний приступили к формированию общей повестки альянса", - сказал источник.

Официальные представители "Соллерса" и "КАМАЗа" не комментируют информацию о планах создания альянса.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к "КАМАЗу" источник, интерес компании к альянсу с "Соллерсом" связан, в частности, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. Интерес "Соллерса" заключается в возможности расширить рыночные ниши, так как сейчас компании выпускают машины в разных нишах, которые не конкурируют между собой, сказал газете источник, близкий к "Соллерсу"

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей массой более 14 тонн. Компания снизила продажи в РФ в 2019 году на 6,7%, до 30,504 тыс. автомобилей, экспорт возрос на 23,1%, до 5,009 тыс. автомобилей, сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов.

Бизнес-план компании на 2020 г. предполагает реализацию 35,709 тыс. грузовиков, в том числе 29 тыс. на российском рынке и 6,709 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 47,1% ПАО "КАМАЗ" контролирует корпорация "Ростех", 23,54% акций принадлежит российскому ООО "Автоинвест", 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0042%) Сергей Когогин. Германская Daimler Truck AG (100%-ная "дочка" автопроизводителя Daimler) владеет 15% акций "КАМАЗа". Более мелкие доли распределены между ещё шестью миноритариями, в числе которых ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" ("дочка" ПАО "КАМАЗ", владеет 0,00000014%).

ПАО "Соллерс" объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), ОАО "Заволжский моторный завод". Компания имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся лёгкие коммерческие грузовики Ford Transit.

Крупнейший акционер "Соллерса" - гендиректор компании Вадим Швецов. Ему принадлежит 71,58% уставного капитала через ООО "Эрфикс", еще 0,046% - напрямую. В числе миноритариев компании - гендиректор автопроизводителя Николай Соболев (0,43%).