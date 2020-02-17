MasterCard откроет центр кибербезопасности в Бельгии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американская MasterCard, одна из крупнейших платежных систем в мире, сообщила о создании своего первого в Европе центра противодействия киберпреступности.

Центр будет расположен в бельгийском Ватерлоо, где находится европейская штаб-квартира MasterCard, и станет первым подобным инвестиционным проектом компании за пределами Северной Америки. Он объединит экспертов в области физической защиты и кибербезопасности.

Глава европейского подразделения MasterCard Хавьер Перес заявил, что европейский центр позволит улучшить взаимодействие между ключевыми организациями.

MasterCard не раскрыла деталей относительно размера инвестиций и количества сотрудников нового центра. Центр официально начнет работу в начале 2021 года.