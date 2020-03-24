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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Индекс деловой активности в еврозоне рухнул до исторического минимума 31,4 пункта

Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2009 года, когда индекс упал до 36,2 пункта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до рекордного минимума - 31,4 пункта против 51,6 пункта в феврале, показали предварительные данные исследовательской компании Markit Economics.

Экономический кризис

Это максимальное падение за месяц с июля 1998 года, когда начал учитываться этот показатель. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2009 года, когда индекс упал до 36,2 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны рухнул до 28,4 пункта в марте с 52,6 пункта в феврале. Индикатор также достиг самого низкого значения с июля 1998 года. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 39,5 пункта с 48,7 пункта. Это минимальное значение с апреля 2009 года.

Значение сводного индекса PMI в Германии в марте сократилось до 37,2 пункта - минимума с февраля 2009 года - с 50,7 пункта месяцем ранее.

Индекс активности в сфере услуг в марте рухнул до 34,5 пункта - минимума с июня 1997 года, когда начали собираться данные, - с 52,5 пункта в феврале, а промышленный PMI опустился с 48 пунктов до 45,7 пункта, минимума за два месяца.

Во Франции сводный PMI упал с 51,9 пункта до 30,2 пункта, рекордного минимума.

Индекс в секторе услуг рухнул до 29,0 пункта по сравнению с 52,6 пункта в феврале. Индикатор для обрабатывающей промышленности опустился до 35,6 пункта против 49,0 пункта.

Предварительное значение PMI в Великобритании также упало до исторического минимума в 37,1 пункта в марте против 53 пунктов месяцем ранее. Индикатор для сектора услуг опустился до 35,7 пункта с 53,2 пункта. Показатель для обрабатывающей промышленности упал до 44,3 пункта с 52,2 пункта.

Хроника 27 января – 24 марта 2020 годаЭкономический кризис
Европа Markit Economics Германия Франция Великобритания

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