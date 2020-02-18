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МВФ отказался списать долг Аргентине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд как кредитор последней инстанции не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ответ на призыв вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер пойти на такой шаг.

В интервью агентству Bloomberg Георгиева сказала, что МВФ продолжает поддерживать правительство Альберто Фернандеса в его попытках восстановить экономический подъем в стране.

"Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту", - отметила глава фонда.

Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.

Итоги встреч чиновников Аргентины с представителями фонда станут ключевым фактором для более масштабных переговоров с другими кредиторами страны в попытке избежать дефолта по облигациям, отмечают эксперты.

МВФ Аргентина

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