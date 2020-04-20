Держатели гособлигаций Аргентины отклонили предложение о реструктуризации долга

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие держатели гособлигаций Аргентины отклонили предложение правительства о реструктуризации ее внешнего долга на общую сумму порядка $83 млрд, что повышает вероятность девятого по счету дефолта страны.

Три группы кредиторов в понедельник опубликовали заявления о том, что не готовы принять предложение правительства, предусматривающее отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму $38 млрд и 5,4% суммы основного долга на $3,6 млрд.

Предложение о реструктуризации охватывает на только облигации, размещенные Аргентиной после 2016 года, но и бонды, выпущенные в 2005 и 2010 гг. в рамках предыдущей реструктуризации долга, пишет газета Financial Times. В случае этих выпусков требуется более высокий процент держателей бумаг для одобрения изменения условий обслуживания долга, чем в случае обычных бондов, что снижает вероятность заключения соглашения, отмечают эксперты.

Группа кредиторов, представляющая держателей более 16% таких бумаг, сообщила в понедельник, что "предложение правительства Аргентины не является следствием добросовестных переговоров", в связи с чем она считает его неприемлемым и не намерена его поддерживать. В группу, консультантом которой является юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, входят, в частности, хедж-фонды Monarch Alternative Capital и HBK Capital Management.

"Вместо того, чтобы следовать курсу конструктивной совместной работы, правительство Аргентины предпочло сделать кредиторам предложение в одностороннем порядке", - говорится в их заявлении.

Другая группа кредиторов, включающая BlackRock, Fidelity, Ashmore, T Rowe Price и ряд других крупных институциональных инвесторов, также заявила, что не намерена принимать предложение аргентинских властей.

"Группа уверена, что все заинтересованные лица в Аргентине должны внести свой вклад в нахождение решения, которое поставит страну на путь устойчивого роста и финансовой стабильности, - говорится в ее заявлении. - Тем не менее, предложенные условия не соответствуют этой цели и предполагают, что непропорционально высокая доля долгосрочных мер по корректировке долга ляжет на плечи иностранных держателей гособлигаций".

Вторая группа кредиторов владеет в общей сложности более 25% аргентинских бондов, выпущенных после 2016 года, а также более 15% облигаций, полученных в рамках предыдущей реструктуризации. Ее консультантом является юридическая компания White & Case.

Третья группа аргентинских кредиторов, представляемая UBS и Mens Sana Advisors, также отклонила предложение правительства, отметив, что оно было сделано "без серьезных переговоров".

По оценкам аналитика Columbia Threadneedle Гордона Бауэрса, предложение правительства Аргентины позволит держателям вернуть в среднем около $0,35 на $1 номинала облигаций. С учетом того, что аргентинские бонды с погашением в 2033 году в настоящее время торгуются на уровне $0,39 на $1 номинала, инвесторы вряд ли найдут стимул для того, чтобы принять предложение властей, говорит эксперт.

На переговоры с кредиторами отведено 20 дней. Таким образом, переговоры завершатся незадолго до того, как Аргентине предстоит произвести очередные выплаты по внешнему долгу - порядка $500 млн. Их срок наступает 22 апреля, и стране дается 30-дневный льготный период на осуществление выплат.

Как сообщалось, на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте до "C" с "CC". Другое рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - в пятницу заявило, что не будет менять рейтинги Аргентины вслед за объявлением властями страны условий реструктуризации долга, учитывая, что они уже находятся на уровне "SD" (выборочный дефолт). S&P понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Аргентины до "SD/SD" с "CCC-/C" 7 апреля вслед за принятым днем ранее правительством страны об отсрочке выплат по долларовым бондам до декабря 2020 года.