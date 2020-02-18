"Яндекс" подал заявку на регистрацию товарного знака "Яндекс Инвестиции"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-компания "Яндекс" 6 февраля подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Яндекс Инвестиции", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В этот же день компания подала заявку на регистрацию графического изображения товарного знака в синих тонах.

На прошлой неделе в "Яндексе" сообщили, что компании интересна сфера финтеха. "Мы оцениваем различные варианты для участия "Яндекса" в ней", - говорил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский в ходе телефонной конференции, посвященной итогам IV квартал 2019 года.

В сентябре прошлого года издание The Bell сообщало, что "Яндекс" и ВТБ планируют запустить совместный финтех-проект под названием "Яндекс.Инвестиции". По данным источников издания, его деятельность будет рассчитана на широкую аудиторию - в частности, на непрофессиональных инвесторов.

В пресс-службе "Яндекса" отказались комментировать "Интерфаксу" информацию о товарных знаках, отметив лишь то, что компания часто регистрирует товарные знаки или технологии (патенты). "Не все они находят применение в будущем", - добавили в компании.

В пресс-службе ВТБ на момент публикации не ответили на запрос "Интерфакса".

Сейчас у "Яндекса" есть один крупный финансовый проект - "Яндекс.Деньги", платежная система, которую интернет-компания развивает совместно со Сбербанком с 2013 года (банку принадлежит 75%, "Яндекс" сохранил за собой блокпакет).

В конце 2019 года глава Сбербанка Герман Греф сообщал о том, что банк обсуждает с "Яндексом" изменение бизнес-модели сервиса, развитие которого может потребовать отдельной банковской лицензии.