Rambler и "Матч ТВ" отказались от судебных претензий друг к другу

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Rambler Group и "Матч ТВ" подписали обоюдный отказ от исковых требований в рамках судебных заседаний, состоявшихся 18 февраля, сообщается в совместном заявлении компаний, поступившем в "Интерфакс".

Ранее Rambler Group обратился в суд с требованием о блокировке контента Английской премьер-лиги на сайте "Матч ТВ", а "Матч ТВ" обратился в Мосгорсуд с требованием о прекращении нелегального использования видеоконтента РПЛ в отношении сайта "Чемпионат.com", входящего в состав Rambler Group.

Как говорится в заявлении компаний, Rambler Group и "Матч ТВ" удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке.

"Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Мосгорсуд с начала декабря по заявлению Rambler временно заблокировал доступы к прямым трансляциям футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги на шести интернет-ресурсах, в том числе на "Матч ТВ". В пресс-службе уточнили, что блокировка контента установлена на 15 суток. За это время холдинг должен подать в суд иски с обоснованием требования. Если они не будут поданы, то обеспечительные меры будут автоматически сняты, уточняли в суде.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что телеканал "Матч ТВ" сам удалил пиратский контент, блокировки которого добивается Rambler, поэтому блокировка ему не грозит.

Между тем, в Rambler отметили, что оставляют за собой право подать иск на блокировку пиратского контента.

Об иске "Матч ТВ" к "Чемпионат.com" ранее широко не сообщалось.