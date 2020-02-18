Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:35

Rambler и "Матч ТВ" отказались от судебных претензий друг к другу

Rambler и "Матч ТВ" отказались от судебных претензий друг к другу
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Rambler Group и "Матч ТВ" подписали обоюдный отказ от исковых требований в рамках судебных заседаний, состоявшихся 18 февраля, сообщается в совместном заявлении компаний, поступившем в "Интерфакс".

Ранее Rambler Group обратился в суд с требованием о блокировке контента Английской премьер-лиги на сайте "Матч ТВ", а "Матч ТВ" обратился в Мосгорсуд с требованием о прекращении нелегального использования видеоконтента РПЛ в отношении сайта "Чемпионат.com", входящего в состав Rambler Group.

Как говорится в заявлении компаний, Rambler Group и "Матч ТВ" удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке.

"Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Мосгорсуд с начала декабря по заявлению Rambler временно заблокировал доступы к прямым трансляциям футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги на шести интернет-ресурсах, в том числе на "Матч ТВ". В пресс-службе уточнили, что блокировка контента установлена на 15 суток. За это время холдинг должен подать в суд иски с обоснованием требования. Если они не будут поданы, то обеспечительные меры будут автоматически сняты, уточняли в суде.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что телеканал "Матч ТВ" сам удалил пиратский контент, блокировки которого добивается Rambler, поэтому блокировка ему не грозит.

Между тем, в Rambler отметили, что оставляют за собой право подать иск на блокировку пиратского контента.

Об иске "Матч ТВ" к "Чемпионат.com" ранее широко не сообщалось.

Rambler Group Матч ТВ

Новости

Акции Apple подешевели на 3,6% после предупреждения о влиянии коронавируса

В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных

В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных

Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" задержали по делу о взятке

Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" задержали по делу о взятке

Все петербургские соратники Миллера покинули правление "Газпрома"

Все петербургские соратники Миллера покинули правление "Газпрома"

"Газпром" сменил главного бухгалтера

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

"КАМАЗ" и "Соллерс" запланировали создать альянс

США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов

США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС

США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС

Х5 могла провести реструктуризацию без ухода от налогов, но не сделала этого. Обобщение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');