Российские разработчики ПО попросили дополнительные льготы у Минкомсвязи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Некоммерческое партнерство (НП) разработчиков программного обеспечения "Руссофт" обратилось в Минкомсвязи с просьбой поддержать отмену НДС на услуги по разработке ПО, ограничение доли налогов в расходах инновационных компаний на уровне 15% и возврат разработчикам 3% экспорта в виде субсидии. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ, подлинность которого подтвердил представитель партнерства.

Также "Руссофт" просит бессрочно продлить льготу по социальным взносам для компаний-разработчиков, которая действует до 2023 года (сейчас IT-компании платят по ней 14% вместо 30%).

По оценкам экспертов, если эти предложения будут реализованы, они позволят поддерживать высокие зарплаты разработчиков и не допустить "утечку мозгов" за рубеж, положительно скажутся на финансовых результатах IT-компаний.

Однако, по их мнению, предложенные льготы будут способствовать росту компаний, уже работающих на рынке, но вряд ли стимулируют появление новых игроков.

Согласно данным Tadviser, российский рынок ИТ-услуг в 2018 году показал рост на 6% - до 341 млрд рублей. В 2019 году темпы роста рынка прогнозируются на уровне 7-9%.