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Эксперты ожидают роста зарплат программистов в России в 2021 году на 11%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В России средняя месячная зарплата программистов в 2020 году выросла на 11,1% - до 119 тысяч рублей; в 2021 году она вырастет не ниже, сообщила ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт".

"Поскольку проблема дефицита кадров в России стала ощущаться еще острее, то можно предположить, что темпы роста средней зарплаты в софтверной отрасли по итогам 2021 года в рублях будут не ниже, чем в прошлом году. А с учетом стабилизации курса национальной валюты, можно также ожидать небольшого роста средней зарплаты программистов и в валюте США", - говорится в прогнозе.

Опросив отраслевые компании, аналитики "Руссофта" отметили, что в 2020 году в долларовом выражении слегка снизились средние зарплаты профильных сотрудников софтверных компаний - на 0,4% - до $1650. "Такое снижение находится в пределах погрешности, и можно считать, что размер средней зарплаты программистов в долларах США остался на прежнем уровне", - отмечают они.

По данным "Руссофта", за последние 7 лет средняя зарплата профильных сотрудников российских софтверных компаний в рублях выросла на 88% и снизилась на 16% в долларах.

"Однако нельзя сказать, что выезд за рубеж стал однозначно более выгодным делом для разработчиков ПО. Дело в том, что долларовая инфляция также существует. При этом рост цен в 2021 году в развитых странах ускорился. Если по итогам 2020 года они в США выросли на 1,36%, то в мае 2021 года - на 5% в годовом выражении", - отмечает ассоциация.

Руссофт

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