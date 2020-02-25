"Ведомости" узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов (длится с августа 2020 по июль 2021 года) не смогут работать три крупных сахарных завода, расположенных в разных регионах РФ, пишут во вторник "Ведомости" со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина.

Как рассказал глава Союза сахаропроизводителей России, речь идет о предприятиях, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Это Мелеузовский сахарный завод в Башкирии (входит в группу "Продимекс"), Нурлатский завод в Татарстане (входит в местную группу "Агро-инвест") и Товарковский завод (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

Бодин пояснил, что последние три года среднегодовые цены на сахар были такими низкими, что это не позволяет поддерживать производителям необходимый уровень рентабельности. До 2016 года Россия была нетто-импортером сахара, но потом отечественные заводы начали наращивать производство и уже по итогам сельскохозяйственного сезона 2016-2017 годов производство превысило внутреннее потребление, рассказывает глава Союзроссахара.

При этом рост производства совпал с падением мировых цен на сахар, они стали ниже, чем себестоимость у российских производителей. Распродать сахар не удалось, поэтому в РФ скопились излишки, которые обрушили внутренние цены, пояснил Бодин. По его словам, если еще в 2016 году оптовая цена сахара превышала 35 руб./кг, то сейчас она на исторически низком уровне 20 руб./кг.

Такая ситуация привела к снижению рентабельности и убыткам, отметил эксперт. Так, агрохолдинг "Русагро" сообщал о снижении рентабельности EBITDA сахарного направления за девять месяцев 2019 года на 10 процентных пунктов до 11%.

Если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, закрытие грозит и другим отечественными заводам, предупреждает Бодин. В такой ситуации смогут устоять те заводы, у которых есть свое производство сахарной свеклы, они смогут оптимизировать издержки, отмечает эксперт. Один из способов выстоять для производителей сахара - сократить посевы сахарной свеклы, говорит Бодин.

Проблемные сахарные заводы

В настоящее время в России действуют 74 сахарных завода. Ожидается, что в текущем сельскохозяйственном сезоне они произведут рекордные 7,7 млн т. То есть на три вышеупомянутых проблемных завода приходится около 2% от общего производства, отмечают "Ведомости".

Эти три предприятия переработали в сезоне 2019/20 г. около 1 млн т сахарной свеклы, общая численность их сотрудников, по данным Союроссахара, превышает 1000 человек.

"Продимекс" и "Агро-инвест" уже сообщали о планах временно остановить производство на своих заводах. Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами, сообщила пресс-служба региональной администрации. Сейчас деятельность завода приостановлена в связи с окончанием сезона, заверил представитель Россельхозбанка.

Он также сообщил, что возможна продажа предприятия – у банка есть несколько запросов от профильных инвесторов. Будет ли завод работать в следующем сезоне, банк или покупатель актива решит с учетом рыночной конъюнктуры, сказал он. Россельхозбанк получил завод несколько лет назад в виде залога и возобновил его работу.