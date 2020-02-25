Минсельхоз назвал меры по стабилизации ситуации на рынке сахара

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Минсельхозе считают, что стабилизировать ситуацию на рынке сахара РФ позволят активизация его экспорта и снижение производства в этом году.

"В прошлом году объем российского экспорта сахара составил свыше 620 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше показателя 2018 года. Стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сезоне (2020/21 сельхозгод)", - сообщает Минсельхоз.

Перепроизводство

Ведомство напоминает, что благодаря мерам государственной поддержки за 10 лет мощности по переработке сахарной свеклы увеличились на 45% - до 395 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Они позволяют перерабатывать всю выращиваемую в России сахарную свеклу и производить свекловичный сахар в объеме, полностью обеспечивающем потребности страны.

С 2016 года производство свекловичного сахара в России превышает объем потребления. В текущем сезоне производство может составить 7,7 млн тонн при потреблении 5,9 млн тонн.

Способ увеличить экспорт

"Минсельхоз оказывает содействие по продвижению отечественного сахара на внешние рынки путем снятия барьеров при торговле и предоставления режима наибольшего благоприятствования для российского сахара, - говорится в сообщении. - В ближайшее время крупными рынками сбыта сахара могут стать Узбекистан и Китай, куда могут поставляться от 500 до 700 тыс. тонн российского сахара".

Вопросы поставки сахара постоянно включаются в повестки дня переговоров о расширении взаимной торговли с другими странами, которые проводит министерство.

"По мнению Минсельхоза, росту экспорта белого сахара и сахара-сырца может способствовать формирование экспортного объединения производителей сахара, которое позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках. По поручению правительства ФАС России уже подготовила и внесла на рассмотрение кабинета министров проект постановления, допускающего соглашение на рынке сахара с целью его экспорта", - сообщает министерство.

Закрытие заводов

Как сообщалось, ФАС допускает заключение экспортных соглашений для активизации экспорта сахара. Необходимость этого связана с тем, что перепроизводство сахара в РФ привело к резкому снижению цен на сахар. В связи с этим в ФАС не исключают банкротства ряда сахарных заводов.

Только за последнее время было сообщено о закрытии или о приостановке работы трех сахарных заводов в РФ.

Проект, разработанный ФАС, разрешает заключение соглашений между производителями сахара и/или торговцами при его экспорте за пределы ЕАЭС. Согласно документу, Минсельхоз, исходя из баланса спроса и предложения сахара на внутреннем рынке, в течение 30 дней должен определить совокупный объем вывоза сахара за пределы ЕАЭС. ФАС будет поручено обеспечить контроль выполнения участниками соглашений обязательных условий для обеспечения конкуренции. К тому же соглашения должны быть согласованы с антимонопольной службой.

Соглашения признаются допустимыми, если выполняют обязательные условия для обеспечения конкуренции. Кроме того, совокупный объем производства сахара участниками соглашения с учетом объемов производства лицами, входящими с ними в одну группу, должен составлять менее 70% от совокупного объема производства за календарный год, предшествующий дате заключения соглашения. Документ также предусматривает, что в период действия соглашения его участники должны реализовать на бирже не менее 10% от общего объема произведенного ими сахара.