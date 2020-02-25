Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне страхов перед коронавирусом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно выросли на Московской бирже во вторник утром; рубль упал к бивалютной корзине на фоне возросших опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,66-64,85 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,76 руб. (+68,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 70,2675 руб. (+73,75 копейки); при этом европейская валюта превысила отметку 70 руб., впервые с 10 февраля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 71 копейку к уровню закрытия пятницы, до 67,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,92 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 84,84 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющими на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая.

Американские фондовые индексы рухнули по итогам торгов в понедельник более чем на 3,3% на опасениях сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса Covid-19. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов. Власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, "красный", уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных Covid-19. В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов.

Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом в Италии достигло 203, четыре человека скончались. Таким образом, отмечает газета La Repubblica, ctqxfc Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи. Распространение Covid-19 за пределами КНР вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее.

В свою очередь цены на нефть корректируются вверх в ходе торгов во вторник после сильного падения накануне, которое стало максимальным за почти семь недель. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени составила $56,87 за баррель, что на 1% выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы рухнули на 3,76%, до $56,3 за баррель. Фьючерс на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялся на 1% - до $51,95 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,43 за баррель, упав на 3,65% по сравнению с предыдущей сессией.

Нефтяные трейдеры продолжают оценивать экономические последствия вспышки коронавируса. В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. Эти предположения были поставлены под сомнение в связи с быстрым распространением заболевания в последние несколько дней. По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент из-за коронавируса спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления.