Россия увеличила импорт пальмового масла в 2019 году на 0,1%

Импорт лука, чеснока и капусты вырос, импорт картошки, огурцов и помидоров сократился

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году Россия ввезла 1,061 млн тонн пальмового масла и его фракций, это на 0,1% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат. В 2018 году импорт пальмового масла вырос в годовом измерении на 18,8%.

Закупки кокосового (копрового), пальмоядрового и масла бабассу выросли в 2019 году на 19,6%, до 89 000 тонн. В 2018 году рост их импорта составлял 2%.

Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел рухнул на 90,4%, до 2 500 тонн. В 2018 году был отмечен рост на 0,3%.

По данным Росстата, в прошлом году Россия существенно нарастила импорт лука, чеснока и капусты, но стала меньше завозить огурцов, помидоров и картошки.

Лука и чеснока было ввезено 253 000 тонн, что на 17,6% больше, чем годом ранее. В 2018 году их импорт снизился на 42,4%.

Импорт капусты вырос в минувший год на 20,3%, до 166 000 тонн. Годом ранее закупки снизились на 8,2%.

Импорт томатов сократился на 3,5%, до 558 000 тонн против роста на 11,5% годом ранее.

Импорт огурцов в прошлом году снизился на 18,8%, до 99 900 тонн. В 2018 году падение составляло 8,6%.

Импорт картофеля в 2019 году снизился на 47,7%, до 301 000 тонн.

Росстат также сообщил, что в прошлом году импорт бананов (в том числе и сушеных), снизился на 2,8%, до 1,512 млн тонн, апельсинов - на 3,8%, до 448 000 тонн, яблок - на 17,1%, до 701 000 тонн, винограда - на 2,1%, до 289 000 тонн. Закупки мандаринов выросли на 2,8%, до 867 000 тонн.